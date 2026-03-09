Ailesi tarafından yapılan açıklamada, çağdaş İslam düşüncesinin önde gelen isimlerinden el-Attas’ın bugün hayata veda ettiği duyuruldu.

Cenaze namazı yarın sabah Kuala Lumpur’daki Mescid-i Takva’da kılınacak, ardından öğle namazından önce Kiara Müslüman Mezarlığı’na defnedilecek.

MALEZYALI DÜŞÜNÜR EL-ATTAS KİMDİR?

Seyyid Muhammed Nakib el-Attas, çağdaş İslam düşüncesinin en etkili filozof ve mütefekkirlerinden biri olarak kabul ediliyor.Malay dünyasında yetişmesine rağmen küresel çapta derin izler bırakan entelektüel, İslam felsefesi, metafizik, tasavvuf, eğitim teorisi ve medeniyet düşüncesi alanlarındaki eserleriyle tanınıyor.

Modern dönemde İslam düşüncesinin en özgün temsilcilerinden sayılan el-Attas, geleneksel İslam ilimlerini modern akademik disiplinlerle harmanlayan yaklaşımıyla özellikle İslam epistemolojisi, eğitim felsefesi ve medeniyet çalışmaları alanında geniş yankı uyandırdı.

HAYATI VE AKADEMİK KARİYERİ

1931 yılında Endonezya’nın Bogor şehrinde doğan el-Attas, köken olarak Hadramevtli Arap bir aileye mensuptu.Soyu peygamber nesline uzanan Ba’Alawi ailesinden gelen el-Attas, gençliğinde Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde askeri eğitim aldı, ardından akademik yola yöneldi.

Malaya Üniversitesi, McGill Üniversitesi ve SOAS (Londra Üniversitesi) gibi prestijli kurumlarda öğrenim gören el-Attas, doktora tezini erken dönem Malay sufilerinden Hamzah Fansuri’nin tasavvuf anlayışına adadı.1960’lardan itibaren Malezya’da akademik hayatın kilit figürlerinden biri olan el-Attas, Malaya Üniversitesi ile Malezya Ulusal Üniversitesi’nde görev yaptı.

1987’de Kuala Lumpur’da Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü’nü (ISTAC) kurarak İslam düşüncesi ve medeniyeti üzerine ileri düzey araştırmaların merkezi haline getirdi.Eserleri Türkçe, Farsça, Urduca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Korece, Boşnakça ve Hintçe gibi birçok dile çevrilen el-Attas, çağdaş İslam düşüncesinin dünya çapında en tanınmış isimlerinden biri oldu.

DÜŞÜNCESİNİN TEMEL HATLARI

El-Attas’ın düşüncesi, İslami dünya görüşünün epistemolojik temellerini yeniden kurma çabası etrafında yoğunlaşıyordu. En bilinen kavramı “bilginin İslamileştirilmesi” (Islamization of knowledge) fikriydi. Bu yaklaşım, modern bilginin seküler önyargılardan arındırılıp İslam’ın ontolojik ve ahlaki çerçevesinde yeniden yorumlanmasını ifade ediyordu.



İsmail Raci el-Faruki’den farklı olarak el-Attas, sorunun daha derinde, zihinsel işgalde yattığını savunuyordu.El-Faruki sosyal bilimlerin İslami metodolojiyle yeniden inşasına odaklanırken; el-Attas, dil ve kavramların metafizik düzeyde sekülerleşerek zihinsel bir işgale uğradığını vurguluyordu.Ona göre modern Batı düşüncesinin temel sorunu, bilginin nihai hakikat ve metafizik amaçtan koparılmasıydı; bu kopuşla bilgi araçsal ve maddi hedeflere indirgenmiş, insanın hakikatle bağı zayıflamıştı.El-Attas’a göre gerçek bilgi, akıl ve deneyimin ötesinde vahiy ve metafizik hakikatle bütünleşik bir yapıda anlaşılmalıydı.





EĞİTİM FELSEFESİ



El-Attas’ın eğitim anlayışının merkezinde “edep” kavramı yer alıyordu.

Düşünüre göre İslam eğitiminin amacı yalnızca bilgi vermek değil, insanı “edepli ve iyi bir insan” olarak yetiştirmekti. Bu nedenle eğitim, bilgi ile ahlaki terbiyenin iç içe geçtiği bir süreç olmalıydı.