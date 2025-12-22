Halk arasında nesiller boyu aktarılan "ıslak saçla uyumak sinüzite ve yüz felcine neden olur" uyarısı, son dönemde yapılan klinik çalışmalarla mercek altına alındı. Özellikle kış aylarında sıkça dile getirilen bu durumun tıbbi arka planı, sanılanın aksine sadece "soğuk" ile değil, mikroorganizmaların yaşam alanı bulmasıyla ilgili olduğu saptandı.

SİNÜZİT VE ISLAK SAÇ ARASINDAKİ TERMAL BAĞLANTI

Sinüzit, temel olarak sinüs boşluklarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir tablo olduğu için, ıslak saçın doğrudan bir bakteri veya virüs üretmediği belirtildi. Ancak, gece boyunca ıslak kalan saç derisinin vücut ısısını hızla düşürmesi, burun mukozasındaki damarların büzülmesine yol açtığı gözlemlendi.

Mayo Clinic bünyesinde çalışmalar yürüten bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Pritish Tosh, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ıslak saçın sinüzite neden olan virüsleri vücuda taşımadığını ancak vücudu bu virüslere karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

Dr. Tosh, "Vücut ısısının baş bölgesinden kaybedilmesi, üst solunum yolu direncini düşürerek halihazırda var olan mikropların aktivasyonunu kolaylaştırdı" dedi.

YÜZ FELCİ RİSKİ: MİT Mİ GERÇEK Mİ?

Toplumdaki bir diğer büyük korku olan yüz felci (Bell’s Palsy) konusunda ise uzmanlar daha net bir ayrım yaptı.

Yüz felcinin genellikle viral bir enfeksiyon (herpes simplex gibi) sonucunda sinirlerin şişmesiyle oluştuğu hatırlatıldı.

New York Üniversitesi Langone Sağlık Merkezi'nden Nörolog Dr. Koto Ishida, ıslak saçla uyumanın doğrudan bir felç sebebi olmadığını vurguladı.

Dr. Ishida, "Yüz felci, yüz sinirindeki inflamasyonla ilgilidir. Islak saçla soğuk rüzgara maruz kalmak kas spazmlarını tetikleyebilir ancak gerçek bir yüz felci için altta yatan viral bir etkenin bulunması şarttır" diyerek bu konudaki yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi.

MANTAR ENFEKSİYONLARI VE UYKU KALİTESİ

Bilimsel araştırmalar, ıslak saçla uyumanın asıl tehlikesinin yastıklarda üreyen mantarlar olduğunu gösterdi. Nemli ve sıcak bir ortam sunan yastıkların, Malassezia adı verilen ve kepeklenmeye ya da saç derisi iltihabına yol açan mantarlar için kusursuz bir üreme alanı oluşturduğu kaydedildi.

Manchester Üniversitesi'nden Profesör Ashley Woodcock tarafından yapılan bir araştırma, standart bir yastıkta 16 farklı mantar türünün yaşayabildiğini ortaya koydu.

Nemli saçın bu popülasyonu hızla artırdığını belirten Woodcock, bunun alerjik rinit ve astım tetikleyicisi olabileceğine dikkat çekti.