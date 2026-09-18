Kaza, gece saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesi Dolan-Altınüzüm çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hatay istikametinden İslahiye yönüne seyir halinde olan H.G. (34) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Araç kaldırıma çarptıktan sonra durabilirken sürücü H.G. ağır yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan H.G., İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.