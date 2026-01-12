Ekonomist İnan Mutlu X hesabı üzerinden işsizlik maaşına dair çarpıcı bir analiz tablosunu paylaştı. İnan’ın paylaştığı tablo milyonlarca işsiz kalan genci ilgilendiriyor.

HER BAŞVURAN MAAŞ ALAMIYOR

2025'in ilk 11 ayında yaklaşık 1 milyon 657 bin kişi "işsiz kaldım, maaş istiyorum" diye başvurmuş. Ancak bunların sadece yarısından azı (861 bin 510 kişi) bu maaşı almaya hak kazanmış. Yani başvuruların yaklaşık yüzde 52'si reddedilmiş.

İşinden olan ve yeni iş arayan kitlenin en yoğun olduğu grup genç ve orta yaşlı dediğimiz 25-34 yaş aralığı olduğu ise tabloda görülüyor.

GENÇLERDE "HAK ETME" ORANI ÇOK DÜŞÜK

15-19 ve 20-24 yaş grubundaki gençler çok fazla başvuru yapmasına rağmen maaş alma oranları çok düşük. Örneğin; 20-24 yaş arası 216 bin genç başvurmuş ama sadece 62 bini alabilmiş.