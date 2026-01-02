İŞKUR, 2026’nın ilk dönemi itibarıyla istihdam desteklerinde artışa gitti. İŞKUR tarafından yapılan düzenlemeyle, engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülere sağlanan destek ise 550 bin liraya yükseltildi.

Yapılan artışla birlikte, engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımının artırılması, kendi işini kurarak ekonomik hayata daha aktif şekilde dahil olmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Yeni destek tutarlarının 2026’nın ilk döneminden itibaren geçerli olacağı bildirildi