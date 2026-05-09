CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İŞKUR verilerine ilişkin yaptığı açıklamada gençler, kadınlar ve emekliler arasında iş arayanların sayısındaki yükselişe dikkat çekti. Verilerin Türkiye'deki ekonomik çöküşün toplumun her kesimini vurduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Karasu, Gençlerin okul yerine iş kuyruğuna, emeklilerin ise huzur yerine geçim mücadelesine mahkum edildiğini söyledi. Karasu, “AKP’nin kara düzeni Türkiye’yi çalışmak zorunda bırakılan emekliler ve geleceğini kaybeden gençler ülkesine çevirdi” dedi.

CHP'li Karasu'nun paylaştığı verilere göre, son üç ay içinde kurum üzerinden iş arayanların sayısı 2 milyon 513 bin 586 kişiye ulaştı.

Ayrıca, 2022 yılının ilk üç ayında iş arayan 60 yaş ve üzerindeki yurttaşların sayısının 24 bin 53 olduğunu anımsatan Karasu, bugün bu sayının yüzde 48,8 artışla 35 bin 805’e yükseldiğine dikkat çekti. Geçen yıl aynı yaş grubunda iş arayanların sayısının 30 bin 179 olduğunu ifade eden Karasu, yalnızca bir yıl içinde yaşanan yüzde 18,6’lık artışın bile Türkiye’deki ekonomik yıkımın boyutunu göstermeye yettiğini vurguladı.

15-19 YAŞ GRUBU İŞ ARAYAN SAYISINDA YÜZDE 137 ARTIŞ

Karasu, 15-19 yaş grubunda olan ve iş arayan çocuk ve gençlerin sayısının ise geçen yılın aynı döneminde 82 bin 815 iken bu yıl tam yüzde 137 artışla 196 bin 294’e yükseldiğini kaydetti.

20-29 yaş grubunda iş arayanların sayısının ise bu yılın ilk üç ayında 876 bin 734 kişiye ulaştığını ifade eden Karasu, bu durumun gençliğin sistematik biçimde geleceksizleştirildiğini açıkça gösterdiğini dile getirdi,“Bunun sorumlusu çocuklar değildir. Bunun sorumlusu; çocukları okul yerine üretim bantlarına mahkûm eden AKP’nin kara düzenidir” dedi.

"KADIN İŞSİZLİĞİ VE GÜVENCESİZLİĞİ BÜYÜYOR"

Son bir yıl içinde İŞKUR üzerinden iş arayan kadın sayısının 178 bin 135 artarak 1 milyon 248 bin 802’ye ulaştığını belirten Karasu, kadın işsizliği ve güvencesizliğin sürekli büyüdüğünü, kadınlara yönelik toplumsal baskının da aynı ölçüde arttığını söyledi. “Kadınlara ‘yeriniz evinizdir’ diyen anlayışı reddediyoruz” diyen Karasu, kadınların nerede yaşayacağına, nasıl var olacağına ve hangi alanda yer alacağına kendilerinin karar vereceğini ifade etti. Ekonomik bağımsızlığın özgürlüğün, eşit yurttaşlığın ve toplumsal adaletin temel unsuru olduğunu vurguladı.

Karasu, CHP olarak emeğin sömürülmediği, gençlerin geleceğe umutla baktığı, çocukların çalıştırılmadığı, kadınların özgürce yaşamın her alanında yer aldığı, emeklilerin yeniden iş aramak zorunda bırakılmadığı adil bir Türkiye mücadelesini büyütmeye devam edeceklerini belirtti.