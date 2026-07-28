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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Gölköy İçyaka Dernek Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) çatısı altındaki tüm üye derneklere, gurbetteki ve memleketteki hemşehrilerine seslendi. Ordu Şehir Hastanesi’nde taşınma süreci hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından bölge halkına büyük bir istihdam müjdesi verildi. Karadeniz’in yeni sağlık üssü olacak dev tesiste test ve devreye alma çalışmaları yürütülürken, açılış için geri sayım resmen başladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaptığı son açıklamalar doğrultusunda, hastanede görev yapacak personellerin alım süreçlerinde Ordu’da ikamet eden vatandaşlara öncelik tanınacağı kesinleşti.

İSTİHDAMDA BÖLGE İNSANI ÖNCELİKLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı’nın yeni istihdam politikasında liyakat ve yerel istihdam vurgusu ön plana çıkıyor. Bakanlık, hastanenin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi adına ihtiyaç duyulan kadroları planlarken bölge insanının kendi şehrindeki hastanede görev yapmasını amaçlıyor. Bu kapsamda belirlenen kontenjanlar dolmadığı takdirde dışarıdan başvuru kabul edilecek.

PERSONEL ALIMLARI NASIL YAPILACAK?

Ordu Şehir Hastanesi bünyesinde görevlendirilecek personeller için iki farklı alım kanalı kullanılacak.

Temizlik ve Destek Personeli: İdari, temizlik, güvenlik ve teknik hizmet alanlarındaki destek personeli alımları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Sağlık Personeli ve Hekimler: Doktor, hemşire, ebe ve teknisyen gibi sağlık kadroları ise Sağlık Bakanlığı'nın merkezi atama takvimiyle, KPSS puanı ve kura usulüne göre atanacak.

ORDU DERNEKLER FEDERASYONU'NDAN (ORDEF) ÇAĞRI

Ordu Dernekler Federasyonu, üye derneklerine ve tüm Ordu camiasına yönelik önemli bir bilgilendirme duyurusu paylaştı. Yapılan açıklamada, yeni hastanede istihdam edilmek isteyen ve aranan kriterleri karşılayan tüm hemşehrilerin, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı’nın resmi ilan sayfalarını düzenli olarak takip etmeleri önemle rica edildi.

SAĞLIKTA DEV TESİS GÜN SAYIYOR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje, modern altyapısı ve ileri tıp teknolojisiyle sadece Ordu'ya değil tüm çevre illere hizmet verecek. 1200 yatak kapasitesi, 340'tan fazla poliklinik ve 70 ameliyathane ile inşa edilen modern kompleks, mevcut hastanelerin taşınmasıyla birlikte kentin sağlık kalitesini zirveye taşıyacak. Yetkililer, kesin başvuru takvimi ve kadro dağılımı listelerinin çok kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.