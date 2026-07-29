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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı üçüncü toplantısında istihdam, mesleki eğitim ve Organize Sanayi Bölgesi yatırımları masaya yatırıldı. İŞKUR Ordu'nun işveren danışmanlığında Türkiye birincisi olduğu açıklanırken, 2026 yılında aktif işgücü programları için 983 milyon TL ödeme yapıldığı bildirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 3. olağan toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Ekinci, OTSO Başkanı Levent Karlıbel, Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Poyraz, OESOB Başkanı Mehmet Kaya, sendika temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, nisan ayında alınan kararlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İŞKUR ORDU TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, 2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetleri kurul üyeleriyle paylaştı. Akkuş, Haziran ayı sonu itibarıyla 5 bin 116 kamu ve özel sektör işyerine ziyaret gerçekleştirildiğini belirterek, İŞKUR Ordu'nun işveren danışmanlığı hedefinde Türkiye birincisi olduğunu açıkladı.

2026 yılında Aktif İşgücü Programları ile Toplum Yararına Programlar kapsamında Ordu'ya toplam 983 milyon TL ödeme yapıldığını ifade eden Akkuş, dezavantajlı grupların istihdamı, engellilere yönelik hizmetler, İŞKUR Gençlik Programı, İş Kulübü faaliyetleri ve meslek danışmanlığı çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

2 BİN ÖĞRENCİYE KARİYER DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile İŞKUR arasında yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları da anlatan Akkuş, "Geleceğim Meslekte" uygulamasıyla meslek liseleri başta olmak üzere ortaöğretim öğrencilerine yönelik önemli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda 150 öğrenciye Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulanırken, yaklaşık 2 bin öğrencinin İŞKUR kaydı yapılarak meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini belirten Akkuş, mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yönelik birebir destek sağlandığını ifade etti. Akkuş ayrıca, İŞKUR Ordu'nun meslek lisesi son sınıf öğrencilerine danışmanlık hedefinde Türkiye dördüncüsü konumunda olduğunu kaydetti.

2027'DE RUHSATLAR VERİLECEK

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile İl Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Mustafa Ekinci de sunum yaptı. Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Poyraz ise altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, 2027 yılı itibarıyla yatırımcılara ruhsat verilmeye başlanacağını açıkladı. Poyraz, birinci etabın tamamlanmasıyla 5 binin üzerinde, tüm etapların tamamlanmasıyla ise 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Toplantı, Vali Muammer Erol ve yürütme kurulunun gündemdeki konulara ilişkin kararları almasının ardından sona erdi.