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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da iş arayanlarla işverenleri daha hızlı buluşturacak yeni dönem başlıyor. İŞKUR ile OTSO arasında kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), kentin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi ve nitelikli istihdamın artırılması amacıyla güçlerini birleştirdi. İki kurum arasında İstihdam ve Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak protokol; işverenlerin nitelikli personel ihtiyacından mesleki eğitime, genç ve kadın istihdamından OTSO bünyesinde kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası’na kadar geniş bir alanı kapsıyor.

İŞVERENİN ARADIĞI ELEMAN İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Protokolle OTSO üyesi işyerlerinin nitelikli iş gücü ihtiyaçları belirlenecek ve uygun adayların işverenlerle buluşturulması sağlanacak.

İşverenlerin İŞKUR’un teşvik, destek ve aktif iş gücü programlarından daha etkin yararlanabilmesi için de ortak çalışmalar yürütülecek.

İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Mesleki Eğitim Kursları ve diğer aktif iş gücü programlarının, işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanması hedefleniyor.

9 AYDA 7 BİN 500 KİŞİ ÖZEL SEKTÖRDE İŞE YERLEŞTİ

Protokolle birlikte Ordu’nun istihdam rakamları da açıklandı.

Ordu Valiliğinin öncülüğünde kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve iş dünyasıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında İŞKUR, 9 aylık dönemde yaklaşık 7 bin 500 kişinin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık etti.

İşe yerleşenlerin yaklaşık 3 bin 700’ünü kadınlar, 3 bin 400’ünü ise gençler oluşturdu. Yıl sonuna kadar bu rakamların daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

İŞKUR, OTSO’DA HİZMET VERECEK

İş birliğinin dikkat çeken adımlarından biri de OTSO hizmet binasında İŞKUR Hizmet Noktası kurulması olacak.

İşverenler bu noktada açık iş ve nitelikli iş gücü taleplerini iletebilecek. İŞKUR’un teşvik ve hizmetleri konusunda bilgi alabilecek, uygun programlara yönlendirilebilecek ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Böylece iş dünyasının İŞKUR hizmetlerine daha hızlı ve doğrudan ulaşması amaçlanıyor.

ORDU’NUN HANGİ MESLEKLERE İHTİYACI OLACAK?

İş birliği yalnızca bugünkü açık işlerin karşılanmasıyla sınırlı kalmayacak. Ordu’nun gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi için sektörel çalışmalar, işveren görüşmeleri, araştırmalar ve iş gücü piyasası analizleri yapılacak.

Ortaya çıkacak sonuçlara göre mesleki eğitim ve istihdam faaliyetleri şekillendirilecek.

Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin iş dünyasıyla daha erken buluşması için kariyer günleri, meslek tanıtım günleri, sektör buluşmaları ve işveren-öğrenci görüşmeleri de gerçekleştirilecek.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL ÖNEM

Protokol kapsamında gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişlerinin kolaylaştırılması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması için ortak çalışmalar yapılacak.

Engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamının desteklenmesi ile uzun süre işsiz kalan vatandaşların yeniden çalışma hayatına kazandırılması da programın başlıkları arasında bulunuyor.

GÜÇ kapsamında yürütülen Staj Desteği, Geleceğim Meslekte, NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP), İŞKUR Gençlik Programı ve diğer uygulamalar OTSO üyelerine tanıtılacak.

AKKUŞ: “İHTİYACI DOĞRUDAN SAHADAN TESPİT EDECEĞİZ”

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, protokolü yalnızca iki kurum arasında imzalanan bir metin olarak görmediklerini belirtti.

Akkuş, “Ordu’nun iş gücü piyasasını birlikte yönetme ve iş dünyamızın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verme iradesinin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Önce ihtiyacı tespit edeceğiz, ardından eğitimi planlayacak ve insanımızı istihdama kazandıracağız” dedi.

HEDEF 7 BİN 500’ÜN ÜZERİNE ÇIKMAK

İŞKUR aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 7 bin 500 kişinin özel sektörde işe yerleşmesine katkı sağlandığını hatırlatan Akkuş, hedeflerinin yıl sonuna kadar sayıyı daha yukarı taşımak olduğunu söyledi.

Akkuş, işverenlerin ihtiyaçlarını doğru belirleyerek iş arayan vatandaşları uygun işlerle buluşturacaklarını, mesleki eğitim çalışmalarını da piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillendireceklerini kaydetti.

“İŞKUR’U İŞ DÜNYASININ BULUNDUĞU YERE TAŞIYORUZ”

OTSO bünyesinde kurulacak Hizmet Noktası’na ayrıca dikkat çeken Akkuş, İŞKUR’un yalnızca iş arayanla işvereni buluşturan bir kurum olmadığını vurguladı.

Akkuş, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyen, mesleki eğitimi buna göre şekillendiren ve işverenlerin insan kaynağına erişimini kolaylaştıran bir anlayışı güçlendirmek istediklerini belirterek, OTSO’daki İŞKUR Hizmet Noktası’nın bunun somut adımlarından biri olacağını söyledi.

“YARININ İNSAN KAYNAĞINI BUGÜNDEN HAZIRLAMALIYIZ”

Eğitim kurumları ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine değinen Akkuş, “Bizim hedefimiz sadece bugün için iş bulmak değil; Ordu’nun yarınının insan kaynağını bugünden hazırlamaktır” dedi.

Gençlerin, kadınların, engelli vatandaşların ve iş gücü piyasasında özel politika gerektiren diğer grupların istihdamının artırılması için iş dünyasıyla ortak çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

OTSO SEÇİMLERİ İÇİN BAŞARI DİLEĞİ

Akkuş, önümüzdeki dönemde yapılacak Ordu Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunarak seçimlerin OTSO, üyeleri ve Ordu iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu ve adaylara başarı diledi.

İŞ BİRLİĞİ ÜÇ YIL SÜRECEK

Üç yıl yürürlükte kalacak protokol kapsamında taraflar ihtiyaçlara göre ortak istihdam fuarları, kariyer günleri, sektör buluşmaları, meslek tanıtım faaliyetleri, işveren-iş arayan buluşmaları ve sanal istihdam fuarları da düzenleyebilecek.

İş birliğiyle Ordu’nun istihdam ve mesleki eğitim kapasitesinin geliştirilmesi, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personele daha hızlı ulaşması ve iş arayanların istihdam imkânlarının artırılması hedefleniyor.