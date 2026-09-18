Üniversite öğrencilerinin İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Eğitim hayatına devam ederken tecrübe kazanmak ve maddi gelir elde etmek isteyen öğrenciler, program başvurularının ne zaman başlayacağını ve hangi şartların arandığını merak ediyor.
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu
2026-2027 akademik yılının başlamasıyla üniversite öğrencilerinin gözü İŞKUR Gençlik Programı'na çevrildi. Tüm üniversiteler için tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular üniversitelerin kontenjan taleplerine göre dönemsel olarak açılıyor. İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı.Züleyha Öncü
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR Gençlik Programı için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor.
Başvurular, üniversitelerin kontenjan talepleri doğrultusunda dönemsel olarak açılıyor. İlanlar üniversite bazlı yayınlandığı için öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR e-Şube portalını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor.
Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları” adımlarını takip ederek kendi üniversitelerine ait ilanlara başvuru yapabiliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?
Programa başvuracak öğrencilerde şu şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kuruma kayıtlı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
Hane gelir şartını sağlamak.
Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak.
Ayrıca öğrencilerin açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmaması, kayıtlarını dondurmamış ve pasif durumda bulunmaması gerekiyor.
ÖĞRENCİLER BAŞVURU TARİHİNİ NEDEREN TAKİP EDECEK?
Başvurular üniversite bazında açıldığı için öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Bunun yanında İŞKUR e-Şube üzerinden yayınlanan Gençlik Programı / İUP ilanlarının da düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Böylece öğrenciler kendi üniversiteleri için başvuru ilanı açıldığında başvurularını gerçekleştirebiliyor.