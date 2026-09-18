İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu

Üniversite öğrencilerinin İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Eğitim hayatına devam ederken tecrübe kazanmak ve maddi gelir elde etmek isteyen öğrenciler, program başvurularının ne zaman başlayacağını ve hangi şartların arandığını merak ediyor.