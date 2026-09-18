Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu

2026-2027 akademik yılının başlamasıyla üniversite öğrencilerinin gözü İŞKUR Gençlik Programı'na çevrildi. Tüm üniversiteler için tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular üniversitelerin kontenjan taleplerine göre dönemsel olarak açılıyor. İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 1

Üniversite öğrencilerinin İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Eğitim hayatına devam ederken tecrübe kazanmak ve maddi gelir elde etmek isteyen öğrenciler, program başvurularının ne zaman başlayacağını ve hangi şartların arandığını merak ediyor.

1 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 2

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor.

2 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 3

Başvurular, üniversitelerin kontenjan talepleri doğrultusunda dönemsel olarak açılıyor. İlanlar üniversite bazlı yayınlandığı için öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR e-Şube portalını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

3 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 4

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular tamamen dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor.

4 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 5

Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları” adımlarını takip ederek kendi üniversitelerine ait ilanlara başvuru yapabiliyor.

5 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 6

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak öğrencilerde şu şartlar aranıyor:

6 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 7

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

7 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 8

Kuruma kayıtlı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak

8 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 9

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 10

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.

10 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 11

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

11 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 12

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

12 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 13

Hane gelir şartını sağlamak.

13 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 14

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

14 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 15

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak.

15 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 16

Ayrıca öğrencilerin açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmaması, kayıtlarını dondurmamış ve pasif durumda bulunmaması gerekiyor.

16 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 17

ÖĞRENCİLER BAŞVURU TARİHİNİ NEDEREN TAKİP EDECEK?

Başvurular üniversite bazında açıldığı için öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

17 18
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Tarih ve şartlar belli oldu - Resim: 18

Bunun yanında İŞKUR e-Şube üzerinden yayınlanan Gençlik Programı / İUP ilanlarının da düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Böylece öğrenciler kendi üniversiteleri için başvuru ilanı açıldığında başvurularını gerçekleştirebiliyor.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro