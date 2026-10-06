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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ATOS Çağrı Merkezi’nde 75 kişi çalışma hayatına adım attı. Katılımcıların önemli bölümünü 18-24 yaş arasındaki gençler oluştururken, 3 ay boyunca günlük 1.079,83 TL destek sağlanacak.

ATOS’TA 75 KİŞİLİK İŞBAŞI

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında ATOS Çağrı Merkezi’nde müşteri temsilcisi olarak 75 kişi işbaşı yaptı.

Katılımcıların önemli bölümünü 18-24 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Programla katılımcıların iş ortamında mesleki deneyim kazanmaları ve çalışma hayatına daha güçlü hazırlanmaları hedefleniyor.

AKKUŞ: “DENEYİMİN İSTİHDAMA DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ”

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, gençlerin çalışma hayatına kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“İŞKUR olarak iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerimizle buluşturmanın yanı sıra, işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de katkı sağlıyoruz. ATOS’ta işbaşı yapan 75 vatandaşımızın önemli bir bölümü gençlerimizden oluşuyor. Amacımız, burada kazanılan mesleki deneyimin kalıcı ve sürdürülebilir istihdama dönüşmesine katkı sunmak.”

2026’DA 7 BİN 500 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Ordu’da genç, kadın ve engelli istihdamına özel önem verdiklerini belirten Akkuş, 2026 yılı içerisinde bugüne kadar İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 7 bin 500 kişinin istihdamına aracılık edildiğini açıkladı.

Bu kişilerin 3 bin 400’ünü gençler, 3 bin 700’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Akkuş, “Bir genç daha, bir kadın daha, bir engelli vatandaşımız daha istihdam edilsin anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

3 AY BOYUNCA GÜNLÜK 1.079,83 TL

ATOS’ta programa katılan 75 kişiye İŞKUR tarafından 3 ay süreyle destek verilecek.

Katılımcılara programa devam ettikleri her gün için 1.079,83 TL ödeme yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Program süresince katılımcılar müşteri hizmetleri ve iletişim alanında mesleki becerilerini geliştirme ve gerçek iş ortamında deneyim kazanma fırsatı bulacak.

“İSTİHDAMI BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ”

İşbaşı Eğitim Programı’nın yanı sıra Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ve istihdam garantili mesleki eğitim kurslarını da sürdürdüklerini belirten Akkuş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Akkuş, “İşverenimizin de iş arayan vatandaşımızın da yanındayız. İstihdamı birlikte büyütüyor, Ordu’nun işgücüne birlikte güç katıyoruz” dedi.

Programa başlayan 75 katılımcıya başarılar dileyen Akkuş, iş birliği dolayısıyla ATOS yönetimine de teşekkür etti.