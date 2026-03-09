İskoçya’nın Glasgow kentindeki en yoğun tren istasyonlarından olan Glasgow Central’da dün saat 16.00 sıralarında istasyon içindeki dört katlı ticari binada bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

İskoçya Yangın ve Kurtarma Servisi’nden yapılan açıklamaya göre çıkan yangın nedeniyle bir binanın yıkıldığı, istasyonun da geçici olarak hizmete kapatıldığı belirtildi.

Yetkililer, yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yangın sırasında istasyonun köşesinde yer alan ve koruma altındaki tarihi binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi. Günlük yaklaşık 70 bin yolcunun kullandığı Glasgow Central İstasyonu’nun en az iki gün süreyle kapalı kalacağı duyuruldu.