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Kaynak: AA

Yedi yıldır milli takımın başında bulunan Clarke, yayımladığı veda mesajında, "Bu ayrılığın benim için en anlamlı yanı futbolcularımla vedalaşmak. Onlar olmasaydı 2019'dan bu yana yaşadığımız unutulmaz anlar mümkün olmazdı. Bu ekibin teknik direktörü olarak görev yapmak benim için büyük bir gururdu." ifadelerine yer verdi.

Clarke yönetimindeki İskoçya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. En iyi grup üçüncüleri arasında yer alabilmek için Hırvatistan-Gana karşılaşmasının sonucunu bekleyen ekip, Hırvatistan'ın mücadeleyi 2-1 kazanmasının ardından turnuvaya veda etti.

İskoçya Milli Takımı, bugüne kadar mücadele ettiği Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında grup aşamasını geçme başarısı elde edemedi.