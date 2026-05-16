İskoçya Premiership Şampiyona Grubu’nun 38. ve son haftasında Celtic, lider Hearts’ı konuk etti.

Celtic Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 43. dakikada Shankland, Hearts’ı 1-0 öne geçirdi. 45+4’te ise Celtic’te Engels penaltıdan skoru 1-1’e getirdi ve devre bu sonuçla tamamlandı.

Mücadelenin 87. dakikasında Maeda’nın golüyle Celtic 2-1 öne geçti. 90+8’de Osmand’ın boş kaleye attığı golle fark ikiye çıktı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celtic sahadan 3-1 galip ayrıldı.

56. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla Celtic, ligde son haftaya 1 puan geride girdiği Hearts’ı geçerek şampiyonluğunu ilan etti ve tarihindeki 56. lig zaferine ulaştı.

BERABERLİK YETİYORDU

Şampiyonluk için Hearts’a beraberlik yeterliydi. Ligde Hearts 80 puanla lider, Celtic ise 79 puanla ikinci sıradaydı. Ancak son maçta gelen yenilgiyle Hearts şampiyonluğu Celtic’e kaptırdı.