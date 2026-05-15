Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adını İskoç edebiyatının önemli eserlerinden “The Heart of Midlothian” kitabından alan Heart of Midlothian FC, İskoçya Premiership’te tarihi bir şampiyonluğa çok yaklaştı.

1874 yılında kurulan Edinburgh temsilcisi, ligin son haftasında yarın Celtic FC deplasmanına çıkacak. Hearts, bu mücadeleden yenilmeden ayrılması halinde İskoç futbolunda uzun yıllardır süren düzeni bozarak tarihi bir başarıya imza atacak.

Ligde son haftaya 80 puanla lider giren Hearts’ı, 79 puanlı Celtic takip ediyor. Şampiyonluk yarışında Hearts’a beraberlik yeterli olurken, Celtic’in kupaya ulaşabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

İskoçya’da 1984-85 sezonunda Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen FC şampiyonluğundan bu yana ligi yalnızca Celtic ve Rangers kazandı. Bu süreçte Celtic 22, Rangers ise 18 kez mutlu sona ulaştı.

Tarihinde 4 lig şampiyonluğu bulunan Hearts, son şampiyonluğunu 1959-60 sezonunda yaşamıştı. Başkent ekibi, 40 yıl önce de son haftaya lider girmesine rağmen Dundee’ye kaybederek kupayı Celtic’e kaptırmıştı.

2013 yılında mali kriz nedeniyle kayyuma devredilen kulüp, taraftar desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Bu sezon ise istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Kulübün yükselişinde, Brighton & Hove Albion sahibi Tony Bloomun 2025 yazında yaptığı 10 milyon sterlinlik yatırımın da önemli rol oynadığı belirtiliyor. Norveç 2. Ligi’nden transfer edilen Claudio Braga ise attığı 17 golle takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Öte yandan Celtic, Rangers ile paylaştığı 55 lig şampiyonluğu sayısında öne geçmenin hesaplarını yapıyor. Sezon içinde teknik direktör değişiklikleri yaşayan Glasgow temsilcisi, son olarak yeniden göreve getirilen Martin O'Neill yönetiminde şampiyonluk yarışına tutundu.

İskoç tenisinin efsane isimlerinden Andy Murray de Hearts’a destek verdi. Murray, Celtic ve Rangers dışında bir takımın şampiyon olmasının İskoç futbolu için önemli olacağını söyledi.