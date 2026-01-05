Falkirk merkezli The Ray Summers grubunun solisti ve girişimci Andrew Ure'den üzücü bir haber geldi. 41 yaşındaki müzisyenin cansız bedeni dağlık bir bölgede bulundu. Ure'nin beklenmedik ölümü, müzik camiasında derin bir yas yarattı.

İskoç müzik sahnesinin sevilen figürlerinden The Ray Summers'ın solisti Andrew Ure, 41. doğum gününden sadece bir gün sonra çıktığı dağ yürüyüşünde yaşamını yitirdi.

41 yaşındaki sanatçının ani kaybı, hayranlarını ve yakınlarını büyük bir acıya boğdu.

Ure, 30 Aralık'taki doğum günü kutlamasının ardından Ben Vane Dağı civarında yürüyüşe çıktı. Yeni aldığı doğum günü ekipmanlarını denemek istediği bilinen Ure'den haber alınamayınca ailesi yetkililere haber verdi.

AKŞAM SAATLERİNDE BULUNDU

Arama kurtarma operasyonunun ardından Ure'nin cansız bedeni akşam saatlerinde keşfedildi. Ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

'SEN BENİM REHBER IŞIĞIMDIN'

İki çocuk babası olan Ure'nin partneri Linsey Waddell, sosyal medyada duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Doğum gününde yıldızlara bakmak istemiştin… Ertesi gün ise artık o yıldızlardan biri olacaktın. Sen benim rehber ışığımdın.”

'NE YAZIK Kİ EVE DÖNEMEDİ'

Kardeşi, Arrochar Dağ Kurtarma Ekibi'ne teşekkür eden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şöyle denildi:

“Yılbaşı gecesi Andy, 2026'nın bize neler getireceği konusunda çok heyecanlıydı ama öncelikle yeni doğum günü kıyafetleriyle dağ yürüyüşüne çıkmak istiyordu. Ne yazık ki eve dönemedi. Aile olarak gerçekten minnettar olduğumuz Arrochar Dağ Kurtarma Ekibine çok teşekkür ederiz.”