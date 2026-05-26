İSKİ Kurban Bayramı arifesinde İstanbulluları uyardı. İSKİ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayram boyunca kurban atıklarının atık su ve yağmur suyu hatlarına mazgallara ve derelere bırakılmamasını istedi. Yapılan açıklamada “Kurban Bayramı süresince çevre ve halk sağlığının korunması için kurban atıklarının; atık su ve yağmur suyu hatlarına, mazgallara ve derelere bırakılmaması büyük önem taşımaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir İstanbul için tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmalarını rica ederiz” denildi.

"KURBAN ATIKLARI DERE YATAKLARI, MAZGALLAR, ATIK SU VE YAĞMURSUYU HATLARINA BIRAKILMAMALI"

Konuyla ilgili broşürde de şu ifadelere yer verildi:

"Kurban atıklarının dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmursuyu hatlarına bırakılmaması; çevre kirliliği, kötü koku, tıkanıklık ve taşkın risklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul'da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır. Kurban atıklarının atık su ve yağmursuyu hatları ile dere yataklarına bırakılması çevre kirliliğine ve sahillerde olumsuz görüntülere neden olmaktadır. Vatandaşlarımızı kurban atıklarını uygun şekilde bertaraf etmeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz"