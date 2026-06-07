İSKİ’den kritik uyarı: İstanbul barajlarında endişelendiren düşüş

Kurum ayrıca mutfak ve ev içi kullanım alışkanlıklarına yönelik önerilerde de bulundu. Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyun bir kapta biriktirilmesi, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırılmaması gerektiği bildirildi. Bulaşıkların elde yıkanmak yerine makinede yıkanmasının daha tasarruflu olduğu, sebze ve meyvelerin ise bir kap içerisinde yıkanmasının su israfını azaltacağı ifade edildi.