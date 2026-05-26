İSKİ'den kritik çağrı: Rakam vererek uyardı: İşte baraj doluluk oranları

İSKİ'nin sosyal medya hesabından Terkos Barajı'ndaki doluluk oranını gösteren fotoğraflar paylaşıldı ve "Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" ifadesine yer verildi.