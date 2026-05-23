İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece Gölü’ne atık su deşarjı yapıldığı yönündeki görüntüler ve iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin ardından İSKİ, bölgede detaylı inceleme yaptıklarını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İSKİ açıklamasında, söz konusu noktada İSKİ’ye ait altyapı sistemleri üzerinden herhangi bir atık su deşarjının bulunmadığı belirtildi. Yerinde yapılan inceleme ve kontrollerde göle bağlanan yağmur suyu hatlarının detaylı şekilde kontrol edildiği, herhangi bir atık su akışına rastlanılmadığı kaydedildi. Görüntülerde görülen dere ve boruların yağmur suyu hatları olduğu ifade edildi.

RENK DEĞİŞİMİ VE BULANIKLIĞIN NEDENİ DOĞAL ETKENLER

Özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve yağmur suyu hatları aracılığıyla taşınan doğal sediment, yüzeysel birikintiler ve çevresel akışlar nedeniyle göl çevresinde geçici renk değişimleri ve bulanıklık oluşabildiği belirtildi. Gölde gözlemlenen renk değişiminin mevsimsel geçişler ile doğal çevresel etkilerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

DEVAM EDEN ALTYAPI VE ARITMA ÇALIŞMALARI

İSKİ, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi’nin devreden çıkarılması kapsamında önemli bir projeyi aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Buna göre Küçükçekmece sağ ve sol atık su kollektörlerini toplayarak atık suların Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri’ne iletilmesini sağlayacak atık su tünel imalat çalışmaları hızla devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla bölgedeki atık su yönetiminin daha da güçleneceği ifade edildi.

Konuya ilişkin gerekli inceleme, kontrol ve izleme çalışmalarının İSKİ tarafından periyodik olarak sürdürüldüğü kaydedildi. İstanbul’un önemli su havzalarından biri olan Küçükçekmece Gölü’nün ekolojik dengesinin korunması için belediye ekiplerinin düzenli olarak su kalitesi ölçümleri yaptığı biliniyor. Son yıllarda göl çevresinde yürütülen temizlik ve ıslah çalışmalarıyla su kalitesinde iyileşmeler sağlandığı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Uzmanlar, göllerdeki mevsimsel renk değişimlerinin sıklıkla doğal plankton artışları, sediment taşınımı ve yağış rejiminden kaynaklandığını belirtiyor. İSKİ’nin açıklaması, benzer iddiaların bilimsel verilerle değerlendirilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Vatandaşların çevre konusunda duyarlı davranarak olası kirlilik durumlarını yetkili kurumlara bildirmeli