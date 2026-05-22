Kurban Bayramı boyunca İstanbulluların rahat etmesi için İSKİ 7/24 görev başında olacak. 39 ilçede su ve atık su ekipleri hazır beklerken, şube müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek. Acil durumlarda Alo 153 ve Alo 185 üzerinden destek sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ, kentin su ve atık su altyapısını 7 gün 24 saat esasına göre yönetmeye devam ediyor. Kurban Bayramı tatili boyunca da İstanbulluların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi amacıyla tüm önlemler alındı. İSKİ Genel Müdürü ve yönetimi, bayram sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için detaylı planlamalar yaptı ve ekipleri koordine etti.

Bayram süresince İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında İSKİ şube müdürlüklerine bağlı su ve atık su ekipleri aktif olarak görev yapacak. Olası arıza ve kesinti durumlarına anında müdahale etmek üzere yeteri sayıda personel ve araç hazır bulundurulacak. Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı parklar, meydanlar, ibadethaneler ve mezarlık gibi açık alanlarda olumsuzluklara karşı önceden tedbirler devreye sokuldu.

İSKİ şube müdürlükleri, Kurban Bayramı tatili kapsamında sınırlı süreli hizmet sunacak. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08.00 ile 17.00 arasında, 26 Mayıs 2026 Salı günü ise 08.00 ile 13.00 arasında vatandaşlara hizmet verilecek. Bu saatler dışında ise acil müdahale ekipleri kesintisiz olarak sahada olmaya devam edecek.

Vatandaşlar su kesintisi, arızada, Alo 153 ve Alo 185 çağrı merkezlerini arayabilecek. Ayrıca İSKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de anlık bildirim ve destek alınabilecek. Bu kanallar bayram boyunca aktif şekilde takip edilecek ve taleplere hızlı dönüş yapılacaktır.

Kurban Bayramı döneminde nüfus hareketliliğinin artması nedeniyle su tüketiminde de belirgin bir yükseliş bekleniyor. İSKİ, bu durumu göz önünde bulundurarak kritik noktalardaki depoları tam kapasite tutacak, ana hatlardaki kontrolleri sıklaştıracak ve olası baskı düşüklüklerine karşı mobil ekipler oluşturdu. Atık su altyapısında da tıkanma riskine karşı önleyici bakım çalışmaları tamamlandı.

İstanbullulara ÇağrıİSKİ yetkilileri, bayram süresince suyun tasarruflu kullanılmasını ve olası kaçakların zamanında bildirilmesini önemle tavsiye etti. Kurban kesimi sonrası atıkların doğru bertaraf edilmesi, kanalizasyon tıkanmalarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.