Kaynak: ANKA

İSKİ, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, Avcılar Ambarlı Sahili'ndeki deniz kirliliğinin Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden kaynaklandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın - yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Avcılar Ambarlı Sahili’ndeki deniz kirliliğinin Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden kaynaklandığı ve atık suların arıtılmadan denize deşarj edildiği yönünde iddialar yer almıştır. Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinin atık sularını arıtmak üzere 2012 yılında hizmete alınmıştır. Günlük 400 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesiste, atık sular ilgili mevzuatta belirlenen standartlara uygun olarak arıtılmaktadır.

Arıtılan atık suyun kalitesi, tesiste bulunan online izleme sistemleri aracılığıyla 7/24 takip edilmekte ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Öte yandan, bölgenin artan ihtiyaçları doğrultusunda tesisin günlük arıtma kapasitesini 400 bin metreküpten 1 milyon metreküpe çıkaracak 2. Kademe yatırımı için ihale süreci devam etmektedir"