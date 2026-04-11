İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul’a içme ve kullanma suyu sağlayan, 2560 sayılı Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Terkos Havzası'nın ‘Göl Mutlak ve Kısa Mesafeli Koruma Alanı’nda yer alan Arnavutköy ilçesindeki Boyalık, Tayakadın, Durusu ve Terkos mahallelerinde ‘zararlı yapı’ olarak tespit ettiği 38 yapıyı kaldırdı.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ Genel Müdürlüğü, havza mevzuatına göre tespit ettiği 38 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 29 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 9 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

“SON 7 YILDA BİN 629 YAPI KALDIRILDI”

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor.

Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar ‘Göl Mutlak Koruma Alanı’, 300-1000 metre arası da ‘Kısa Mesafeli Koruma Alanı’ olarak tanımlanıyor.

Bu alanlarda inşa edilen yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. Son 7 yılda Avrupa yakasında bin 5, Anadolu yakasında 616 ve Melen Havzası’nda 8 yapı olmak üzere toplam bin 632 yapı kaldırıldı.

İSKİ, barajların su kalitesini koruma ve kirlenmesini önleme çalışmalarından biri olan kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.