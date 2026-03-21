İSKİ son verileri açıkladı: İşte istanbul barajlarında son durum: 21 Mart 2026

Ramazan Bayramı'nın 1. günü yaşanan yağışlı havanın ardından, vatandaşlar baraj doluluk oranlarını merak etmeye başladı. İSKİ, 21 Mart 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı.

Hava Demir
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,59 seviyesine geriledi.

Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu?

İşte Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer tüm barajlardaki doluluk verileri.

21 MART İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde

Ömerli barajı: %70

Terkos barajı: %30

Büyükçekmece barajı: %35

Darlık barajı:%64

Sazlıdere barajı: %30

Alibey barajı: %37

Pabuçdere: %28

Kazandere: %54

Elmalı barajı:%88

Istrancalar: %37

