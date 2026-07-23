Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş

İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş

İSKİ’nin 23 Temmuz tarihli verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57,01’e geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı.

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 2

Son açıklanan verilere göre barajlardaki su seviyesindeki düşüş devam etti.

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 3

İSKİ'nin 23 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57,01 seviyesine geriledi.

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 4

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,2 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü.

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 5

Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 41 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 6

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı Barajı: Yüzde 87,29

Ömerli Barajı: Yüzde 81,65

Darlık Barajı: Yüzde 75,17

Alibey Barajı: Yüzde 55,32

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,18

Terkos Barajı: Yüzde 48,20

Kazandere Barajı: Yüzde 41,60

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,07

Pabuçdere Barajı: Yüzde 28,88

Istrancalar Barajı: Yüzde 30.07

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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 7
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İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş - Resim: 8
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