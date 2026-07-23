İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı.
İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul barajlarında kritik düşüş
İSKİ’nin 23 Temmuz tarihli verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57,01’e geriledi.Kaynak: Haber Merkezi
Son açıklanan verilere göre barajlardaki su seviyesindeki düşüş devam etti.
İSKİ'nin 23 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 57,01 seviyesine geriledi.
İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en önemli su kaynaklarından biri olan Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47,2 seviyelerine kadar inerek yüzde 50 eşiğinin altına düştü.
Yine yoğun bir nüfusa su sağlayan Büyükçekmece Barajı ise yüzde 41 seviyesine gerileyerek yaz ortasında dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Elmalı Barajı: Yüzde 87,29
Ömerli Barajı: Yüzde 81,65
Darlık Barajı: Yüzde 75,17
Alibey Barajı: Yüzde 55,32
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,18
Terkos Barajı: Yüzde 48,20
Kazandere Barajı: Yüzde 41,60
Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,07
Pabuçdere Barajı: Yüzde 28,88
Istrancalar Barajı: Yüzde 30.07