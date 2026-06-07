İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Haziran itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 69,74 olarak ölçüldü. Son günlerde etkili olan yağışlara rağmen seviyelerde küçük bir gerileme dikkat çekti.
İSKİ rakam vererek uyardı: İşte baraj doluluk oranları
İstanbul barajlarında son durum açıklandı. Doluluk oranı yüzde 70’e yaklaşırken, sıcak havaların etkisiyle düşüşün sürdüğü belirtildi. En dolu ve en boş barajlar merak edilirken, İBB iştiraki İSKİ kritik tasarruf uyarısında bulundu. İşte tüm detaylar…Mina Kaymakçı
BARAJLARDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI
İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, megakentte baraj doluluk oranı önceki gün yüzde 69,95 seviyesindeyken bugün yüzde 69,74’e düştü. Kurak geçen kış aylarının ardından seviyeler yüzde 70 bandına yaklaşsa da dalgalanma sürüyor.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYE
Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 95,03 ile Ömerli Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye yüzde 22,66 ile Istrancalar Barajı oldu.
BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI
Alibey: %64,32
Büyükçekmece: %52,34
Darlık: %89,1
Elmalı: %93,87
Istrancalar: %22,66
Kazandere: %53,95
Pabuçdere: %50,63
Sazlıdere: %42,47
Terkos: %58,38
Ömerli: %95,03
İSKİ’DEN TASARRUF UYARISI
İSKİ, yaz aylarında artan su tüketimine dikkat çekerek vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu. Yapılan bilgilendirmede, suyun özellikle ev içi kullanımda yoğun şekilde tüketildiği vurgulandı.
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Abonemiz;
Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi önemli ölçüde yükselmiştir. Su kullanırken alacağınız küçük önlemlerle (https://iski.istanbul/su-tasarrufu ) tüketiminizi %10 azaltarak su tasarruf kampanyamıza destek olabilirsiniz. Suyumuzu birlikte koruyalım.
Açıklamada, evlerde su tüketiminin büyük bölümünün tuvalet ve banyoda gerçekleştiği hatırlatıldı. Bu kapsamda damlatan muslukların onarılması, musluk altındaki vanaların kısılması veya perlatör kullanılması önerildi. Ayrıca sızdıran rezervuarların günde 700 litreye kadar su kaybına yol açabileceği uyarısında bulunuldu ve daha küçük hacimli rezervuarların tercih edilmesinin tasarrufa katkı sağlayacağı belirtildi.
Banyo ve kişisel temizlik alışkanlıklarına da dikkat çekilen açıklamada, duş süresinin kısaltılması ve duş sırasında suyun gereksiz yere açık bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Kişisel temizlik sırasında da musluğun kapalı tutulması gerektiği ifade edildi. Bu tür basit önlemlerin günlük su tüketiminde önemli düşüş sağlayacağı kaydedildi.
Kurum ayrıca mutfak ve ev içi kullanım alışkanlıklarına yönelik önerilerde de bulundu. Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyun bir kapta biriktirilmesi, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırılmaması gerektiği bildirildi. Bulaşıkların elde yıkanmak yerine makinede yıkanmasının daha tasarruflu olduğu, sebze ve meyvelerin ise bir kap içerisinde yıkanmasının su israfını azaltacağı ifade edildi.
Sulama ve temizlik alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, arıtma cihazlarından çıkan suyun temizlikte değerlendirilebileceği belirtildi. Sulama işlemlerinin sabah veya akşam saatlerinde yapılması, araç yıkamalarında kova ve fırça kullanılması önerildi. Ayrıca halıların yıkanmak yerine silinmesinin daha doğru olduğu vurgulandı.
Son bölümde ise su kaçaklarının vakit kaybetmeden İSKİ’ye bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı. Üretim süreçlerinde de su kullanımının yüksek olduğuna dikkat çekilerek, her tüketimin dolaylı olarak su kaynaklarını etkilediği ifade edildi. İSKİ Dijital Fatura uygulamasına geçilmesinin teşvik edildiği açıklamada, su tasarrufunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.