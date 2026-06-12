Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla İstanbul’un su kaynakları yeniden gündeme taşındı.
İSKİ kritik verileri paylaştı: İstanbul baraj doluluk oranı (12 Haziran 2026)
İstanbul’da yaz sıcaklarının artmasıyla baraj doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İSKİ’nin 12 Haziran 2026 verilerine göre ortalama seviye düşerken, barajlardaki su miktarları detaylı şekilde açıklandı.Gül Devrim Koyun
Megakentin barajlarındaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, İSKİ 12 Haziran 2026 tarihli güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.
Haziran ayının başında yüzde 70,83 seviyelerinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan tüketim ve buharlaşmanın etkisiyle yüzde 68,54’e geriledi.
Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak konusu oldu.
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları netleşti.
Barajlardaki seviyeler düzenli olarak takip edilirken, İstanbul’un su rezervlerindeki değişim vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 94,17
Darlık Barajı: yüzde 87,65
Elmalı Barajı: yüzde 91,12
Terkos Barajı: yüzde 57,16
Alibey Barajı: yüzde 63,68
Büyükçekmece Barajı: yüzde 50,92
Sazlıdere Barajı: yüzde 41,52
Istrancalar Barajı: yüzde 23,32
Kazandere Barajı: yüzde 51,6
Pabuçdere Barajı: yüzde 48,06