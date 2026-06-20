İstanbul'da barajların doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışlara rağmen düşüş gösterdi.
İSKİ kritik rakamları açıkladı: İstanbul barajlarında son durum (20 Haziran 2026)
İSKİ, 20 Haziran 2026 tarihli İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı. Yaz aylarında azalan yağışlarla birlikte barajlardaki son durum merak konusu olurken, gözler kritik seviyelere çevrildi. İşte 20 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranları...Kaynak: Haber Merkezi
Megakentin barajlarındaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından izlenirken, İSKİ 20 Haziran 2026 tarihli güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.
Kurak geçen kış aylarının ardından su seviyeleri yüzde 70 bandına yaklaşsa da barajlardaki gerileme sürüyor.
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın genel ortalama doluluk oranı 20 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gerilemiş durumda.
Haziran ayının başında yüzde 70,83 seviyelerinde ölçülen ortalama doluluk oranı, artan tüketim ve buharlaşmanın etkisiyle yüzde 66,75 oldu.
İSKİ’nin açıkladığı verilere göre Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel doluluk oranları netleşti.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.72 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 23.06 ile Istrancalar Barajı oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: Yüzde 93,14
Darlık Barajı: Yüzde 85,64
Elmalı Barajı: Yüzde 92,62
Terkos Barajı: Yüzde 55,42
Alibey Barajı: Yüzde 62,31
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 49,33
Sazlıdere Barajı: Yüzde 40,39
Istrancalar Barajı: Yüzde 23,95
Kazandere Barajı: Yüzde 48,78
Pabuçdere Barajı: Yüzde 45,11