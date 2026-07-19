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Kaynak: DHA

Avcılar'da İSKİ ekiplerinin Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde yürüttüğü arıza giderme çalışması sırasında ana su borusu hasar gördü. Hasarın ardından yüksek basınçla metrelerce yükselen su çevreye yayıldı. Taşan su nedeniyle bir iş yeri ve cadde kısa sürede sular altında kaldı.

4 MAHALLEDE SULAR KESİLDİ!

Ekiplerin iş makinesiyle su akışını kontrol altına alma girişimleri sonuç vermeyince, ana vana kapatıldı. Şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi yaşanmaya başladı.

İSKİ, arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, su kesintisinin en az 6 saat devam etmesinin beklendiğini açıkladı.