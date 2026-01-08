Kentte zaman zaman etkili olan yağışlara rağmen İSKİ, barajlardaki ortalama doluluk oranının 8 Ocak Perşembe günü itibarıyla yüzde 18,81 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Özellikle kurak geçen aylardan sonra barajlardaki doluluk, İstanbul için kritik göstergeler arasında yer alıyor. İşte İstanbul 8 Ocak baraj doluluk oranı...
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Kentteki barajlardaki su seviyeleri son günlerdeki yağışlara rağmen istenen seviyeye ulaşamazken, doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre merakla karşılanıyor Peki, İstanbul baraj doluluk
Alibey Barajı 12,23
Büyükçekmece Barajı 15,97
Darlık Barajı 29,62
Elmalı Barajı 57,92
Sazlıdere Barajı 13,27
Terkos Barajı 16,07
Ömerli Barajı 22,53
