Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026)

İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Ocak 2026 tarihli baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Kentteki barajlardaki su seviyeleri son günlerdeki yağışlara rağmen istenen seviyeye ulaşamazken, doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre merakla karşılanıyor Peki, İstanbul baraj doluluk

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 1

Kentte zaman zaman etkili olan yağışlara rağmen İSKİ, barajlardaki ortalama doluluk oranının 8 Ocak Perşembe günü itibarıyla yüzde 18,81 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Özellikle kurak geçen aylardan sonra barajlardaki doluluk, İstanbul için kritik göstergeler arasında yer alıyor. İşte İstanbul 8 Ocak baraj doluluk oranı...

1 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 2

Alibey Barajı 12,23

2 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 3

Büyükçekmece Barajı 15,97

3 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 4

Darlık Barajı 29,62

4 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 5

Elmalı Barajı 57,92

5 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 6

Sazlıdere Barajı 13,27

6 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 7

Terkos Barajı 16,07

7 8
İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026) - Resim: 8

Ömerli Barajı 22,53

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro