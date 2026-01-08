İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? (8 Ocak 2026)

Kentte zaman zaman etkili olan yağışlara rağmen İSKİ, barajlardaki ortalama doluluk oranının 8 Ocak Perşembe günü itibarıyla yüzde 18,81 olarak ölçüldüğünü açıkladı. Özellikle kurak geçen aylardan sonra barajlardaki doluluk, İstanbul için kritik göstergeler arasında yer alıyor. İşte İstanbul 8 Ocak baraj doluluk oranı...