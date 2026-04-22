Üç büyükşehirde yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde kısmi yükseliş yaşansa da genel görünümün düşük seviyelerde seyrettiği belirtildi. 22 Nisan 2026 tarihli veriler mevcut durumu ortaya koydu.
Baraj doluluk oranları: Bazıları doldu taştı bazıları alarm veriyor (22 Nisan 2026)
Son günlerde etkisini artıran yağışlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Önceki aylara göre sınırlı artış görülürken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından açıklandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 22 Nisan 2026 verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 69,34 olarak kayıtlara geçti. Son günlerde küçük değişimler görülse de seviyelerin haftalara kıyasla dengeli ilerlediği ifade edildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %93,06
Darlık: %87,12
Elmalı: %91,37
Terkos: %57,33
Alibeyköy: %67,28
Büyükçekmece: %56,83
Sazlıdere: %45,87
Istrancalar: %39,42
Kazandere: %60,39
Pabuçdere: %60,84
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 22 Nisan 2026 verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk oranı yüzde 49,04 olarak ölçüldü. Kentteki su seviyelerine ilişkin güncel bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %53,89
Balçova Barajı: %99,29
Ürkmez Barajı: %98,36
Gördes Barajı: %41,04
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %80,27
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 22 Nisan 2026 tarihli açıklamasında, başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 40,67 olduğu bildirildi. Aktif kullanılabilir su miktarının ise yüzde 33,76 seviyesinde olduğu aktarıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %75,29
Çamlıdere: %34,65
Çubuk 2 Barajı: %68,34
Eğrekkaya: %75,13
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 60,26
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %33,03
Peçenek: %33,03
Türkşerefli:% 6,35