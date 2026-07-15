İSKİ, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un 12 mahallesinde su kesintisi uygulayacak
İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek
İSKİ, Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki isale hattında yapılacak bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-00.00 saatleri arasında 12 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.Yunus Arıkan
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Açıklamaya göre, Kazlıçeşme Mahallesi'nde isale hattında bağlantı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
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Çalışmalar nedeniyle yarın ilçenin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.
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Açıklamada Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Sait Nizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme Mahalleleri'ne su verilemeyeceği belirtildi.
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Su kesintisi sabah 09.00'da başlayacak ve gece 00.00'a kadar devam edecek.
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Kesinti toplamda 15 saat sürecek.
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