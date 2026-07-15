Yeniçağ Gazetesi
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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek

İSKİ, Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki isale hattında yapılacak bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-00.00 saatleri arasında 12 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 1

İSKİ, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un 12 mahallesinde su kesintisi uygulayacak

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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 2

Açıklamaya göre, Kazlıçeşme Mahallesi'nde isale hattında bağlantı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 3

Çalışmalar nedeniyle yarın ilçenin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacak.

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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 4

Açıklamada Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Sait Nizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme Mahalleleri'ne su verilemeyeceği belirtildi.

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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 5

Su kesintisi sabah 09.00'da başlayacak ve gece 00.00'a kadar devam edecek.

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İSKİ açıkladı: 12 mahallede 15 saat boyunca sular kesilecek - Resim: 6

Kesinti toplamda 15 saat sürecek.

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