Tarafik kazaları engellenemiyor. Kaza; İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil, cadde kesişimin de çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıslar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, yetkililer sık sık can ve mal güvenlikleri için sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.