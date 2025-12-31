İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde bir binanın giriş katında kumaş deposu olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede depoyu sararken, iş yeri sahibi çevredeki esnafın da yardımıyla yanmayan kumaşların bir kısmını dışarı çıkardı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Depodaki malzemelerin çoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.