Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, günübirlik kiralanan bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, il genelinde asayişin tesisi ve kamu düzeninin muhafazası amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 2 Mayıs 2026 tarihinde İskenderun ilçe merkezinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin Savaş Mahallesi’nde bulunan ve günübirlik kiraya verilen adreslere yönelik yaptığı kontrollerde, bir ikamette fuhuş yapıldığı belirlendi. Operasyon sonucunda kimlikleri C.S., G.B. ve F.Y. olarak açıklanan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak muhafaza altına alındı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli idari işlemler uygulandı. Emniyet birimleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik bu tür denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.