Hatay'da meydana gelen trafik kazası iki gencin hayatına mal oldu. İskenderun ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan iki kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Örnek'in kullandığı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİLER

Şiddetli şekilde yola savrulan sürücü Mehmet Örnek ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Yıldırım ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.