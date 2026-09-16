Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin içinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
Olay, Modernevler Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yılan bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği dikkatli müdahale sonucunda evin içerisinde bulunan yılan yakalandı. Yılan, herhangi bir zarar görmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çalışma kapsamında yılanın bulunduğu ortamdan güvenli şekilde çıkarılması ve doğal yaşam alanına geri bırakılması sağlandı.