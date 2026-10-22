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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde halk sağlığını tehdit edebilecek ciddi bir gıda güvenliği iddiası gündeme geldi. İskenderun Limanı'na getirilen ve bozuk olduğu gerekçesiyle imha edilmesi gereken tonlarca etin, imha edilmek yerine gece saatlerinde gizlice kente sokulmaya çalışıldığı öne sürüldü. İddialar üzerine harekete geçen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıyarak olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

"İMHA EDİLMESİ GEREKEN ETLER KENTE SOKULMAYA ÇALIŞILDI"

CHP'li Kara, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece İskenderun Limanı'na gelen etlerin bozuk olduğunun tespit edildiği ve imha edilmek üzere kayıt altına alındığı yönündeki iddialara dikkat çekti. Yerel basına yansıyan haberlerde, söz konusu etlerin imha edilmesi gerekirken gece saatlerinde kente sokulmaya çalışıldığının öne sürüldüğünü belirten Kara, ele geçirilen miktarın piyasaya sürülmek istenen etlerin yalnızca küçük bir bölümü olabileceğine ilişkin kuşkular bulunduğunu ifade etti.

Kara, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

KASAP VE RESTORANLARDA DENETİM YAPILDI MI?

Kara, önergesinde İskenderun'daki kasap ve restoranların kaçak veya bozuk et kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi. Bölgede acil denetim yapılıp yapılmadığını soran Kara, varsa haklarında cezai işlem uygulanan işletmelerin açıklanması çağrısında bulundu.

Ayrıca Hatay'ın diğer ilçelerinde de benzer girişimlerin bulunup bulunmadığının ve bu yöndeki ihbarların değerlendirilip değerlendirilmediğinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

"YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kara, iddiaları Meclis gündemine taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun'a liman üzerinden tonlarca bozuk et sokulduğu, imha edilmesi gereken etlerin işletmelere dağıtılmaya çalışıldığı iddialarını meclis gündemine getirdik. Yurttaşlarımızın sağlığı ve gıda güvenliği için konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

BAKAN YUMAKLI'YA 6 SORU

CHP'li Nermin Yıldırım Kara, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

1)Söz konusu olayda İskenderun Limanı'nda ele geçirilen bozuk etlerin miktarı ve menşei nedir? Olayla ilgili hangi birimler tarafından tutanak tutulmuştur?

2)İskenderun'da son bir yılda deniz veya kara ticareti yoluyla getirilen etlerin ne kadarının bozuk olduğu tespit edilmiş ve imha işlemi gerçekleştirilmiştir?

3)İskenderun'daki kasaplar ve restoranların kaçak et kullanıp kullanmadığı konusunda ivedi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi işletmeler hakkında cezai yaptırım uygulanmıştır?

4)Hatay'ın diğer ilçelerinde de bozuk etlerin piyasaya sürüleceğine dair ihbarlar değerlendirilmiş midir? Bu ihbarlar sonucunda gerçek veya tüzel kişilere cezai işlem uygulanmış mıdır?

5)Hatay genelinde, son bir yıl içerisinde, kaç ton bozuk etin piyasaya sürülmesi önlenmiştir?

6)Süreçle ilgili olarak, görevini ihmal eden ya da kötüye kullanan personel ve/veya kurumlar kimlerdir? Bu kişiler ve kurumlar hakkında herhangi bir yasal süreç başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi aşamadadır?