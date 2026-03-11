Korkunç olay Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’ndeki 5’inci sokaktaki metruk binada yaşandı. Binada bir erkeğin kanlar içinde cesedini bulundu.

İhbarla olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin Osman Doğan’a (62) ait olduğunu tesbit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın "işkence ile öldürülmüş" olduğu düşünerek cesedini ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Soruşturma devam ediyor.