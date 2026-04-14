İşkembe çorbası, geviş getiren büyükbaş veya küçükbaş hayvanların midelerinin temizlenip uzun süre haşlanmasıyla elde edilen son derece besleyici bir çorba türüdür. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemesi, sindirimi düzenlemesi ve enerji vermesi nedeniyle sıklıkla tercih edilir. Tarihi Selçuklu ve Osmanlı mutfağına kadar uzanan bu eşsiz lezzet, günümüzde de özellikle akşam saatlerinin ve bayram sabahlarının sevilen bir geleneği olmaya devam etmektedir. İşkembe, içindeki mineraller sayesinde kemik sağlığını korurken, sarımsak ve sirke ile birleştiğinde doğal bir antibiyotik etkisine bürünür.

4 kişilik ideal işkembe çorbası için malzemeler

Lezzetli bir çorba için malzemelerin tazeliği ve kalitesi en önemli etkendir. 4 kişilik bir servis için mutfağınızda bulundurmanız gereken temel malzemeler şunlardır:

Bir kilogram temizlenmiş dana işkembe

Sekiz su bardağı su veya yarısı et suyu olacak şekilde karışım

İki yemek kaşığı un

İki yemek kaşığı tereyağı

Terbiyesi için iki adet yumurta sarısı

Bir su bardağı süzme yoğurt

Yarım taze sıkılmış limonun suyu

Üzeri için dört diş ezilmiş sarımsak, bir çay bardağı sirke ve tereyağında yakılmış kırmızı pul biber

İŞKEMBE TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTİK NOKTALAR

Birçok kişinin evde işkembe yapmaktan çekinme sebebi olan temizlik aşaması, aslında doğru yöntemlerle oldukça pratiktir. İşkembe satın alınırken mümkün olduğunca temizlenmiş olanlar tercih edilmelidir. Ancak evde tekrar temizleme işlemi için işkembeyi bol soğuk suyla yıkadıktan sonra bir süre sirkeli suda bekletmek gerekir.

Eğer işkembe üzerinde hala sert tabakalar varsa, kaynama derecesine gelmemiş sıcak suda kısa süre tutarak bıçak yardımıyla kazıma işlemi yapılabilir. Kokuyu tamamen yok etmek için temizleme suyuna bir miktar karbonat eklemek veya süt ile ovmak en bilinen profesyonel yöntemler arasındadır. Temizlik işlemi bittikten sonra işkembenin bembeyaz bir görünüm alması, hijyenik ve lezzetli bir çorbanın en büyük işaretidir.

ADIM ADIM HAZIRLAMA VE PİŞİRME SÜRECİ

Temizlenen işkembeleri bir düdüklü tencereye alarak üzerine su ve bir miktar kaya tuzu ekleyip yaklaşık kırk beş ile altmış dakika arasında, etler yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan işkembeleri tencereden çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın. Bir başka tencerede un ve tereyağını unun kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından haşlama suyunu süzgeçten geçirerek bu tencereye ekleyin ve topaklanmaması için hızlıca karıştırın.

Doğradığınız işkembeleri suyun içine ilave edip kaynamaya bırakın. Çorba kaynarken bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve limonu iyice çırparak terbiyeyi hazırlayın. Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılık hale getirin ve yavaşça tencereye boşaltın.