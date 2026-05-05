Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı süren bir binada çalışan Ercan Sağlam, dış cephe boyası yaptığı sırada kurulu iskeleden dengesini kaybederek yere düştü.

Ağır yaralanan 32 yaşındaki işçi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sağlam, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Sağlam’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.