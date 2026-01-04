Olay 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı.