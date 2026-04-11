Karaca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yunanistan’a girişine izin verilmediğini duyurdu. Tepkisini “Bu nasıl bir muamele?” sözleriyle dile getiren sanatçı, yaşadığı durumu “anlamsız ve haksız” olarak nitelendirdi.

“Atina’dan bildiriyorum” diyerek paylaşım yapan Karaca, elindeki belgeleri göstererek ülkeye kabul edilmediğini açıkladı. Gerekçe olarak ise 2024 yılında Gümülcine’de verdiği konserde söylediği bazı marşlar gösterildi.

Sanatçı açıklamasında, “Elimdeki belgelerde Atina’ya girişimin reddedildiği yazıyor. Sebep olarak, geçtiğimiz yıl Gümülcine’de seslendirdiğim ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ gösteriliyor. Eşim ve kızım ülkeye giriş yaptı ama ben sınır dışı edildim. Bunun ‘milli bir mesele’ olduğu söylendi. Saatlerdir burada bekliyoruz, kimse ilgilenmiyor. Bizi geri gönderecekler” ifadelerini kullandı.

Turistik bir seyahat için gittikleri ülkede kendisine bu şekilde davranılmasını eleştiren Karaca, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, 2024 yılında Gümülcine’de sahne alan sanatçı, seslendirdiği İzmir Marşı nedeniyle Yunan basınında eleştirilmiş ve tartışmaların odağı haline gelmişti.