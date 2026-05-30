Türk müziğinin sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesi ve etkileyici sahne performanslarının yanı sıra yaşamındaki değişimlerle de sık sık gündeme geliyor. Kariyeri boyunca birçok başarılı esere imza atan sanatçı, son yıllarda yaşadığı fiziksel dönüşümle hayranlarının yakın takibinde.

Geçmişte 130 kiloya kadar ulaştığını samimiyetle anlatan Karaca, daha sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla hayatında önemli değişiklikler yapmıştı. Beslenme alışkanlıklarını yenileyen, spor rutinini hayatının bir parçası haline getiren sanatçı, uzun ve disiplinli bir sürecin ardından tam 73 kilo vermeyi başarmıştı.

Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine motivasyon kaynağı olan Karaca, azmiyle de takdir toplamıştı. Verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, zaman zaman magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Bayram konserinden paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden gündeme gelen Karaca'nın son hali ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahne performansından yansıyan karelerde oldukça formda görünen sanatçının fit görüntüsü dikkat çekti.

Beyaz taş detaylı sahne kostümüyle enerjik bir duruş sergileyen Karaca, bir diğer karede kırmızı ve pembe tonlarının öne çıktığı iddialı kombiniyle sahnedeydi. Belirginleşen yüz hatları ve zayıf görüntüsü takipçilerinin gözünden kaçmazken, birçok kullanıcı sanatçının yıllar içindeki değişimine şaşırdığını dile getirdi.

73 kiloluk dönüşümüyle adından söz ettiren Işın Karaca, son paylaşımlarıyla bir kez daha hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturmayı başardı.