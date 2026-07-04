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Kaynak: Haber Merkezi

Güçlü sesiyle Türk müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olan Işın Karaca, son yıllarda yaşadığı fiziksel dönüşümle de adından söz ettiriyor.

Fazla kilolarından kurtulan sanatçının yeni görünümü, birçok kişinin onu ilk bakışta tanıyamamasına neden oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla fit görünümünü sık sık takipçileriyle buluşturan Karaca, geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından sağlıklı yaşamına devam ediyor. Son sahne pozlarında sergilediği formuyla beğeni toplamayı sürdürüyor.

Daha önce kilo verme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Karaca, başarısının sırrını şu sözlerle dile getirmişti:

"En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli."