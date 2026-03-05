Güçlü sesi ve zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık konuşulan Karaca, son dönemdeki değişimiyle de adından söz ettiriyor.
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya
Işın Karaca geçirdiği büyük fiziksel değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, verdiği kilolarla 57 kiloya düşerek dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Tatil için gittiği Tayland’dan paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.Hande Karacan
Sosyal medya hesabında paylaştığı karelerle formda halini gözler önüne seren sanatçı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Kilo verme sürecine dair daha önce samimi açıklamalar yapan Karaca, en büyük sırrını da açıkça dile getirmişti.
Ünlü şarkıcı bu konuda, “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim de çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” ifadelerini kullanmıştı.
Eşi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Tayland’a giden Karaca, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Daha önce tüp mide ameliyatı da geçiren sanatçı, son haliyle sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Paylaşımlarına gelen yorumlar da dikkat çekti. Takipçileri, ünlü şarkıcının azmi ve değişimini övgü dolu mesajlarla destekledi.