Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Magazin Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya

Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya

Işın Karaca geçirdiği büyük fiziksel değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya kadar çıkan ünlü şarkıcı, verdiği kilolarla 57 kiloya düşerek dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Tatil için gittiği Tayland’dan paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi gördü.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 1

Güçlü sesi ve zaman zaman yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık konuşulan Karaca, son dönemdeki değişimiyle de adından söz ettiriyor.

1 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 2

Sosyal medya hesabında paylaştığı karelerle formda halini gözler önüne seren sanatçı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

2 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 3

Kilo verme sürecine dair daha önce samimi açıklamalar yapan Karaca, en büyük sırrını da açıkça dile getirmişti.

3 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 4

Ünlü şarkıcı bu konuda, “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim de çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli” ifadelerini kullanmıştı.

4 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 5
5 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 6

Eşi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Tayland’a giden Karaca, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Daha önce tüp mide ameliyatı da geçiren sanatçı, son haliyle sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

6 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 7
7 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 8

Paylaşımlarına gelen yorumlar da dikkat çekti. Takipçileri, ünlü şarkıcının azmi ve değişimini övgü dolu mesajlarla destekledi.

8 9
Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı: 130 kilodan 57 kiloya - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro