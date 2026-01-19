Başarılı kariyeriyle on binlerce hayranı bulunan şarkıcı Işın Karaca, İstanbul’u bırakıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşmişti.
Işın Karaca incecik kaldı: 130’dan 59’a: Yeni imajı olay oldu, kimse tanımadı
Son bir yılda tam 30 kilo veren 52 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca, çarpıcı değişimiyle herkesin dikkatini çekti. Karaca, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.Hande Karacan
Şehir karmaşasından uzak, sakin bir hayatı tercih eden 52 yaşındaki ünlü isim, son dönemde verdiği kilolarla magazin gündeminin odağı haline geldi.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLAMIŞTI
Fit ve formda haliyle ilgi odağı olan şarkıcı, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da detaylıca anlatmıştı.
Karaca, katıldığı bir programda uyguladığı yöntemi şöyle açıklamıştı: "Yemiyorum bu iş böyleymiş. Eşim Can ile birlikte doktor kontrolünde 24 saatte bir besleniyoruz. Aralıklı oruç yapıyoruz. Bir öğün yiyoruz. 30-40 dakikam var, ne istersem yiyorum.
Maksimum 17.30 - 18.00 gibi yemeği yemiş oluyorum. Beden her şeye alışıyor. Sigarayı bıraktım. Bayağı sağlıklı yaşamaya başladım. Kilo da verdim sigarayı da bıraktım. Eşim de çok destek oldu."
YENİ HALLERİNİ PAYLAŞTI
Bir yılda 90 kilodan 60 kiloya inen yetenekli sanatçının son hali hayranlarından tam not aldı. Karaca, verdiği kiloların ardından oldukça ince ve zarif bir görünüme kavuştu.
Yeni albüm çalışmaları öncesi imaj yeniliğine giden şarkıcının güncel pozları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Karaca, tam adıyla Işın Funda Büyükkaraca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinde doğmuş Türk asıllı Kıbrıslı bir pop şarkıcısıdır. Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olarak tanınır.
Kıbrıslı restoran işletmecisi anne Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı baba Ali Büyükkaraca'nın ilk çocuğudur. Londra IV King Edward Okulu'nda İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Tiyatro eğitimi almıştır.
1997'de Disney'in Herkül filminin Türkçe dublaj şarkılarını seslendirmiş ve söz yazarlığı da yapmıştır.
1999'da Panic Attack grubunun solisti olmuş, ancak grup albüm çıkaramadan dağılmıştır. İki kez Eurovision Türkiye elemelerine katılmış (2000 ve 2001), solo kariyerine 2001'de Anadilim Aşk albümüyle başlamıştır.
Bu albümde Sezen Aksu'nun şarkıları yer alır ve "Tutunamadım" gibi hitlerle çıkış yapmıştır.
Diğer önemli albümleri arasında İçinde Aşk Var (2004), Başka (2006), Uyanış (2009) ve arabesk konseptli çalışmalar bulunur. Hem pop hem arabesk hem de farklı tarzlarda eserler üretmiştir. Televizyonda Işın Show gibi programlar sunmuş, çeşitli dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Özel hayatında birden fazla evlilik yapmış; ilk evliliğinden oğlu Erda (1993), ikinci evliliğinden kızı Mia (2011) vardır. 2023'te müzisyen Can Yapıcıoğlu ile evlenmiştir.
Aynı yıl alopecia universalis (tam saç kaybı) teşhisi aldığını açıklamış ve son dönemde sağlıklı yaşam, kilo verme gibi konularla da gündeme gelmiştir.Son yıllarda İzmir-Urla'da sakin bir yaşam sürmekte, sosyal medyada paylaşımlarıyla sıkça