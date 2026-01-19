Işın Karaca incecik kaldı: 130’dan 59’a: Yeni imajı olay oldu, kimse tanımadı

Diğer önemli albümleri arasında İçinde Aşk Var (2004), Başka (2006), Uyanış (2009) ve arabesk konseptli çalışmalar bulunur. Hem pop hem arabesk hem de farklı tarzlarda eserler üretmiştir. Televizyonda Işın Show gibi programlar sunmuş, çeşitli dizilerde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Özel hayatında birden fazla evlilik yapmış; ilk evliliğinden oğlu Erda (1993), ikinci evliliğinden kızı Mia (2011) vardır. 2023'te müzisyen Can Yapıcıoğlu ile evlenmiştir.

Aynı yıl alopecia universalis (tam saç kaybı) teşhisi aldığını açıklamış ve son dönemde sağlıklı yaşam, kilo verme gibi konularla da gündeme gelmiştir.Son yıllarda İzmir-Urla'da sakin bir yaşam sürmekte, sosyal medyada paylaşımlarıyla sıkça