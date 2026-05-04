

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ

Trabzon Beşikdüzülü araştırmacı-yazar Turan Uzun, 7 yıl boyunca Trabzon ve ilçeleri başta olmak üzere Yurt genelinde 15 İl gezerek Şalpazarı'lı şehit ve gazileri kitapta buluşturdu. Yazar ‘’Uzun’un bu çalışması Dünyadaki seçkin Üniversitelerde kaynak kitap olarak yerini aldı.

Princeton Üniversitesi, New Jersey Des yer alan özel bir üniversitedir. Ivy League'e ait 8 üniversiteden birisidir. İlk olarak Elizabeth, New Jersey'de 1746'da New Jersey Koleji adıyla kurulmuştur. 1896 yılında ise adı Princeton Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Hacer Atar Yıldız Hocamıza ‘’İsimsiz Kahramanlar Şalpazarı Şehit ve Gaziler Kitabına’’ desteğinden dolayı teşekkür ederiz.

Trabzonlu araştırmacı-yazar Turan Uzun, 7 yıl boyunca Trabzon ve ilçelerini gezerek Şalpazarlı şehit ve gazileri kitapta toplayarak 2017 yılının sonunda okuyucularıyla buluşturdu.

İsimsiz kahramanları bir kitapta toplamayı başaran Yazar Turan Uzun, “Şalpazarı tarihine ışık tutacak bu eser için 1871 yılından beri savaşlarda şehit ve gazi olanları araştırmaya başladım. Bu yorucu çalışma için Erzurum, Trabzon, Ankara, Sivas, Zonguldak, Giresun, Edirne, Rize, Düzce, Bolu, Samsun, Bayburt, İstanbul, Sakarya ve Gümüşhane arasında mekik dokudu. Unutulmaya yüz tutmuş metruk mezarlara giderek oralarda inceleme yaptığını” belirtti.

2010 yılında şehit ve gazilerin mezarlarını araştırmak için yola çıktığını dile getiren Uzun, "Cumhuriyet öncesi ve sonrası, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da, 1. Dünya Savaşı'nda, Yemen'de, Osmanlı Rus Harbinde, Kurtuluş Harbinde, Kore'de ve Kıbrıs Barış Harekatında bulunmuş olan Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin mahalle halkında mensup şehit ve gazilerimizin savaştığı cephelerin, ibretlik hikayelerinin, unutulmaya yüz tutmuş metruk mezarlarının kısacası kahramanlarımızın bir varoluş savaşının öyküsüdür bu kitap" şeklinde konuştu.