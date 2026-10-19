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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 16-17 Eylül tarihlerinde Hürriyetçi Eğitim Sen tarafından düzenlenen 1. Eğitim Kongresi yoğun bir katılımla tamamlandı. İki gün süren kongrede; 35 akademisyen ve eğitimcinin katkılarıyla eğitimin mevcut sorunları, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik stratejik fikirler masaya yatırıldı.

Bilgi, tecrübe ve ortak aklın buluşma noktası olan kongrede, eğitim sisteminin farklı boyutlarına ilişkin nitelikli sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

BİLECİK’TEN AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT ÇEKEN SUNUM

Kongreye Bilecik’i temsilen katılan Hürriyetçi Eğitim Sen Bilecik İl Temsilcisi Cihan Muhammet Işık, güncel ve önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Işık, kongre kapsamında “Maarif Modeli Kapsamında İlköğretimde Akran Zorbalığı ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek ilköğretim çağındaki çocukların karşı karşıya kaldığı akran zorbalığı sorununu ve çözüm yollarını detaylarıyla katılımcılara aktardı.

Eğitimde niteliğin artırılması ve sahadaki problemlerin çözümü için ortak aklın önemine vurgu yapılan kongre, yapılan sunumlar ve bildiri değerlendirmelerinin ardından sona erdi.