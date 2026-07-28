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Kaynak: AA / İHA

Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ışıklı kavşakta bekleyen otomobile arkadan çarpıldı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA IŞIKLI KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Kaza, D-655 kara yolu Beyciler Sapağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezi yönüne ilerleyen Ö.D. yönetimindeki otomobil, ışıklarda bekleyen T.P. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin sürücüsü T.P. yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan T.P., tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.